Stand: 23.11.2022 16:37 Uhr A1 im Landkreis Vechta wird am Wochenende gesperrt

Auf der Autobahn 1 bei Holdorf im Landkreis Vechta wird am Wochenende eine Brücke abgerissen. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes ist die Strecke dann in Richtung Bremen zwischen Holdorf und Lohne/Dinklage gesperrt. In Richtung Dortmund ist der Abschnitt zwischen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden nicht befahrbar. Die Sperrung beginnt Freitagabend um 22 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Der Verkehr wird jeweils an der Ausfahrt Holdorf abgeleitet. Die Brücke muss erneuert werden, weil sie nicht breit genug ist. Künftig sollen darunter drei Fahrspuren in beide Richtungen führen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.11.2022 | 06:30 Uhr