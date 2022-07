A1 bei Bramsche: Zwei Unfälle mit Lkw behindern Verkehr Stand: 20.07.2022 12:00 Uhr Nach einem Unfall mit zwei Lkw ist die A1 Bremen-Osnabrück bei Bramsche bis in den Nachmittag gesperrt. Abends wird die Gegenrichtung wegen eines verunglückten Wein-Transports dicht gemacht.

Voraussichtlich bis 16 Uhr ist die Strecke zwischen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche nicht befahrbar, wie die Betreibergesellschaft Autobahn Westfalen mitteilte. Grund sind neben Bergungsarbeiten die Ermittlungen der Polizei, weil bei dem Unfall auf dem Rastplatz Ahrensfeld-West in der Nacht ein Lkw-Fahrer starb. Der Verkehr wird derweil über die U60 umgeleitet. Ortskundige werden von den Behörden gebeten, das Gebiet weiträumig ab Lohne/Dinklage zu umfahren. Von etwa 20 Uhr an soll dann in entgegengesetzter Richtung zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen die Bergung eines am Straßenrand liegenden Transporters folgen, der 23 Tonnen Wein geladen hat. Gegen 6.30 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein.

Lkw prallt ungebremst auf stehenden Sattelzug

Bei dem Unfall auf dem Rastplatz Ahrensfeld-West starb ein 60 Jahre alter Mann, ein weiterer Fahrer wurde schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 60-Jährige mit seinem Lkw mit knapp 90 Kilometern pro Stunde ungebremst auf einen Sattelzug geprallt, der wegen einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen stand. Der 60-Jährige sei an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei mitteilte. Der 38-jährige Fahrer des abgestellten Kühllasters habe einen schweren Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Liegen gebliebener Kühllaster hatte Warnleuchten an

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Offenbar habe der 60-jährige Fahrer eines unbeladenen Tiertransporters das liegen gebliebene Fahrzeug nicht wahrgenommen. Dies sei korrekt mit angeschalteter Warnblinkanlage und Warnblinkleuchte abgestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 150.000 Euro.

Unfall in Gegenrichtung: Lkw und Wein werden abends geborgen

Unterdessen ist auf fast gleicher Höhe in Fahrtrichtung Bremen ein weiterer Lastwagen verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit dem Lkw von der Straße abgekommen. Weil die Bergung aufwendiger sei und die Unfallstelle am Fahrbahnrand liege, werden das Fahrzeug und der Wein erst am Abend abtransportiert. Der Verkehr ist derzeit laut Polizei derzeit nicht beeinträchtigt, die Unfallstelle sei abgesichert. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

