A1 bei Bramsche: Freie Fahrt nach Süden, Sperrung gen Norden Stand: 20.07.2022 15:16 Uhr Die A1 Bremen-Osnabrück ist bei Bramsche nach einem tödlichen Lkw-Unfall wieder für den Verkehr freigegeben. Ab 20 Uhr wird die Autobahn in Gegenrichtung für die Bergung eines anderen Lkw gesperrt.

Zunächst soll am Abend die Absperrung zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen eingerichtet werden. Dann soll bis 6.30 Uhr am Morgen ein am Straßenrand liegender Lastwagen mit 23 Tonnen Wein abtransportiert werden. Die Bergung ist laut Polizei sehr aufwendig, weil der Wein von Hand entladen werden müsse. Da der Lkw mehrere Meter von der Straße entfernt liegt, musste er nicht direkt nach dem Unfall am Morgen geborgen werden. Der 21-jährige Fahrer war mit dem Transporter aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei.

Lastwagen prallt ungebremst auf stehenden Sattelzug

Fast auf gleicher Höhe - allerdings in Fahrtrichtung Osnabrück - waren in der Nacht auf dem Rastplatz Ahrensfeld-West zwei Lkw aufeinandergeprallt. Ein 60 Jahre alter Mann starb, ein weiterer Fahrer wurde schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 60-Jährige mit seinem Lkw mit knapp 90 Kilometern pro Stunde ungebremst auf einen Sattelzug geprallt, der wegen einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen stand. Der 60-Jährige sei an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei mitteilte. Der 38-jährige Fahrer des abgestellten Kühllasters habe einen schweren Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

A1 um Rastplatz von der Nacht bis zum Nachmittag gesperrt

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Offenbar habe der 60-jährige Fahrer eines unbeladenen Tiertransporters das liegen gebliebene Fahrzeug nicht wahrgenommen. Dies sei korrekt mit angeschalteter Warnblinkanlage und Warnblinkleuchte abgestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 150.000 Euro. Die Bergungs-, Ermittlungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis zum frühen Mittwochnachmittag an.

