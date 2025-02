Stand: 28.02.2025 10:02 Uhr 850.000 Euro Schaden: Lkw mit Getränkeflaschen brennt bei Freren

Auf der B214 bei Freren im Landkreis Emsland hat ein Lkw während der Fahrt Feuer gefangen. Die Fahrbahn musste Dienstagabend für mehrere Stunden für die Aufräumarbeiten gesperrt werden. Laut Polizei bemerkte der Fahrer die Flammen erst nach einigen Kilometern. Der Brand war an den Anhängerbremsen ausgebrochen. Der Fahrer hielt auf der Fahrbahn an. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Freren rückte mit vier Einsatzwagen an und löschte das Feuer, dennoch wurden die Getränkeflaschen, die der Lkw geladen hatte, vollständig zerstört. Auch der Anhänger konnte nicht gerettet werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 850.000 Euro.

VIDEO: Getränkelaster fängt während der Fahrt Feuer (1 Min)

