Stand: 10.09.2024 13:21 Uhr 800.000 Euro Schaden bei Lkw-Bränden: Polizei sucht Brandstifter

Am Sonntagabend haben auf einem Firmengelände in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) zwei Lkw gebrannt - nun steht fest, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Nach neuesten Erkenntnissen gehe die Polizei eindeutig von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher am Montag. Seinen Angaben nach ist auf dem Videomaterial einer Überwachungskamera ein Mann zu sehen, der eine Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger anzündet. Das Feuer griff später auf einen weiteren Lkw über. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 800.000 Euro. Laut Polizei ist der Verdächtige männlich, trägt ein oranges oder rotes langärmliges Oberteil und war mit einem Fahrrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05401) 83 160 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

