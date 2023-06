Stand: 25.06.2023 13:50 Uhr 76-Jähriger nach Unfall mit Pedelec gestorben

Ein 76-Jähriger ist nach einem Sturz mit seinem Pedelec in Emlichheim (Landkreis Graftschaft Bentheim) im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war am Samstagnachmittag auf einem Geh- und Radweg mit einem zehnjährigen Jungen zusammengestoßen und gestürzt. Der Junge spielte zu der Zeit mit einem weiteren Kind auf dem Radweg. Durch Rufen habe der 76-Jährige auf sich aufmerksam machen wollen, hieß es seitens der Polizei am Samstag. Aber die Kinder hätten ihn zu spät bemerkt. Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Zusammenstoß wurde auch der Zehnjährige leicht verletzt.

