Stand: 21.04.2024 19:35 Uhr 72-Stunden-Aktion: 180 Gruppen im Bistum Osnabrück dabei

Knapp 180 Gruppen mit rund 7.000 junge Menschen haben an der dreitägigen 72-Stunden-Aktion im Bistum Osnabrück teilgenommen. Das sind rund 1.600 mehr als bei der vergangenen bistumsweiten Aktion vor fünf Jahren, heißt es von den Organisatoren. Bei der Aktion hatten die Kinder- und Jugendgruppen 72 Stunden Zeit, um eine vorgegebene Aufgabe zu erfüllen. So sollte in dieser Zeit beispielsweise in Handrup (Landkreis Emsland) der Außenbereich eines Jugendheims verschönert werden oder in Freren (Landkreis Emsland) eine Bobbycar-Rennbahn für den Kindergarten gebaut werden. An der Aktion beteiligten sich zahlreiche katholische Jugendgruppen, außerdem ökumenische Gruppen sowie Vereine, die keinen direkten Bezug zur Kirche haben.

