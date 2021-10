Stand: 25.10.2021 09:16 Uhr 69-jähriger Rennradfahrer stirbt nach Kollision mit Motorrad

Ein 69-jähriger Radfahrer ist wenige Stunden nach einem Zusammenprall mit einem Motorrad in einem Krankenhaus in Osnabrück verstorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfall hatte sich am Vortag in Melle (Landkreis Osnabrück) ereignet. Der 69-Jährige war demnach mit seinem Rennrad unvermutet auf die Straße eingebogen, auf der das Motorrad Vorfahrt hatte. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Sein Fahrrad wurde in mehrere Teile zerrissen. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und rutschte Dutzende Meter über den Asphalt. Er wurde aber nur leicht verletzt.

