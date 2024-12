Stand: 08.12.2024 18:16 Uhr 43-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Wietmarschen

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Sonntag bei einem Motorradunfall bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag er noch am Unfallort seinen Verletzungen. Aus bislang unbekannten Gründen sei der Mann mit seinem Motorrad in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Dabei prallte er laut einem Polizeisprecher gegen eine Leitplanke. Den Angaben zufolge war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.

VIDEO: 43-Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Wietmarschen (08.12.2024) (1 Min)

