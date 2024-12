Stand: 04.12.2024 12:22 Uhr 4,3 Tonnen zu viel geladen: Polizei stoppt Transporter auf A30

Die Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Mittwoch auf der A30 bei Osnabrück einen Kleintransporter gestoppt, der mehr als vier Tonnen überladen war. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten bereits anhand der Ladepapiere feststellen, dass die Ladung des Fahrzeugs zu schwer war. Die Waage bestätigte den Verdacht: Statt der zulässigen 3,5 Tonnen wog der Kleintransporter 7,8 Tonnen, was einer Überladung von 123 Prozent entspreche, so die Polizei. Die Beamten untersagten dem 32-jährigen Fahrer die Weiterfahrt, bis die Ladung entsprechend ab- oder umgeladen wurde. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Gegen den Fahrer und den verantwortlichen Unternehmer wurden Verfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück