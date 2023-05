Stand: 07.05.2023 16:19 Uhr 37-Jähriger bei Auto-Unfall auf der B51 schwer verletzt

Ein 37 Jahre alter Mann hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Freitagabend in Bohmte mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts geraten. Vermutlich habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, als er versuchte gegenzulenken. Er kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, schleuderte über einen Graben und kam an einem weiteren Baum auf dem Dach zu liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Schwerverletzten. Retter brachten den 37-Jährigen dann in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.05.2023 | 06:30 Uhr