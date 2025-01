Stand: 28.01.2025 16:56 Uhr 35-Jähriger stirbt nach Unfall mit Roller in Bad Laer

Bei einem Unfall auf der Glandorfer Straße in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) ist ein 35-jähriger Rollerfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Sonntagmittag mit seinem Roller von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 35-Jährige habe dabei tödliche Verletzungen erlitten, so eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

