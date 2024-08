Stand: 25.08.2024 16:08 Uhr 24-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Melle

Bei einem Brand in Melle im Landkreis Osnabrück ist am Sonntagmorgen ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Feuer gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. Eine Anwohnerin hatte bemerkt, dass Rauch aus einem Fenster des Wohnhauses aufstieg. Sie alarmierte die Feuerwehr. Für den 24-Jährigen sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen, so die Polizei. Sie beschlagnahmte den Brandort und nahm Ermittlungen auf. Derzeit ist die Brandursache noch unklar, auch die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

