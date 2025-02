22 Tonnen Futter: Osnabrücker Tierheime erhalten Großspende Stand: 08.02.2025 11:49 Uhr Die Tierheime in der Osnabrücker Region haben eine Großspende erhalten - rund 22 Tonnen Tierfutter. Eigentlich waren die Dosen für den Verkauf gedacht, doch beim Transport vor drei Wochen war der Lkw verunglückt.

Durch den Unfall wurden die Nassfutterdosen zum Teil beschädigt. Die Entsorgungsfirma fragte beim Hersteller nach, ob sie das Futter auch an Tierheime weitergeben könne anstatt es wegzuwerfen. Das Ergebnis: Die rund 22 Tonnen Hunde- und Katzenfutter dürfen gespendet werden. Die Container stehen nun auf dem Hof der Katzenfreunde Bissendorf und sollen von dort an Tierheime und Tierschützer verteilt werden.

Tierschützer prüfen die Dosen am Wochenende

Am Wochenende planen die Katzenfreunde Bissendorf eine Sortier-Aktion, zu der sie weitere Organisationen eingeladen haben. Tierschützer könnten dazu auch Anhänger mitbringen, sagte Helga Wolfe von den Katzenfreunden dem NDR Niedersachsen. Sie hofft auf eine rege Teilnahme: "Wir müssen am Wochenende erstmal anfangen zu sortieren. Kaputte Dosen werden entsorgt, den Rest machen wir sauber." Für die 45 Katzen in Bissendorf wird der Vorrat Wolfe zufolge lange ausreichen.

Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt

Am 17. Januar war ein Lastwagenfahrer mit einem 32-Tonner bei Tecklenburg (Kreis Steinfurt) von der Fahrbahn abgekommen, der Lkw kippte laut Polizei in ein angrenzendes Feld. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen Mit Katzen schmusen, Hunde ausführen: Tierheim setzt auf Freiwillige In Hameln kümmern sich Menschen wie Dagmar Lindner um Dinge, für die Mitarbeitende keine Zeit haben: Zuwendung für die Tiere. (29.10.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück