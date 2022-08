Stand: 15.08.2022 11:47 Uhr 21-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Sonntag in Melle (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt. Laut Polizei waren er und ein weiterer Motorradfahrer am Vormittag zusammen unterwegs, als der 21-Jährige trotz Überholverbots in einer Kurve zum Überholen eines Autos ansetzte. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab und stürzte in einen angrenzenden Graben. Sein Begleiter und weitere Zeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe. Der eintreffende Rettungsdienst brachte den jungen Mann mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

