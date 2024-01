Stand: 17.01.2024 07:57 Uhr 200 Beschäftigte streiken in Melle für 8,5 Prozent mehr Geld

Mit einem Warnstreik haben Beschäftigte der Firma Express Küchen in Melle (Landkreis Osnabrück) am Dienstag für mehr Lohn demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich 200 Mitarbeitende an dem Ausstand. Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffindustrie Niedersachsen und Bremen. Außerdem sollten Arbeiter und Angestellte bei gleicher Arbeit auch gleich bezahlt werden. Aktuell klaffe eine Entgeltlücke, die mehrere Hundert Euro ausmache, so Gewerkschaftssekretärin Bianka Möller. Die Arbeitgeber hätten bislang eine Inflationsausgleichsprämie von 700 Euro netto für 2024 und 2,5 Prozent mehr Gehalt ab Januar 2025 angeboten - bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Das sei ein Affront gegenüber den Beschäftigten, so die IG Metall.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.01.2024 | 06:30 Uhr