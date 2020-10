Stand: 01.10.2020 11:59 Uhr 20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen in Bohmte (Landkreis Osnabrück) tödlich verunglückt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Polizeiangaben wollte eine 71-jährige Autofahrerin im Ortsteil Herringhausen von der Bundesstraße 218 nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei habe sie den entgegenkommenden Motorradfahrer offenbar übersehen. Das Motorrad rammte die Beifahrerseite des Wagens. Der 20-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, so ein Polizeisprecher. Die 71-Jährige blieb unverletzt.

