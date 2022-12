Stand: 04.12.2022 16:21 Uhr 17-Jähriger liegt nach Unfall stundenlang in der Kälte

In Haren im Emsland ist in der Nacht zu Sonntag ein 17-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde erst Stunden später von einem Autofahrer gefunden. Um kurz nach 8 Uhr habe der Mann die Einsatzkräfte alarmiert, so die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 17-Jährige bereits zwischen 2 und 3 Uhr morgens aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen ein Werbeschild geprallt. Er blieb an der Unfallstelle liegen, wo ihn der vorbeifahrende Autofahrer mehrere Stunden später entdeckte. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus. Möglicherweise habe er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden, so die Polizei.

