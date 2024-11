Stand: 14.11.2024 10:17 Uhr 17-Jährige gefesselt und in Ems geworfen: Prozess beginnt bald

Eine 17-Jährige war im Mai in einem Waldstück bei Meppen stundenlang gequält und bewusstlos in die Ems geworfen worden. Nun steht fest: Der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter beginnt am 22. November. Am Landgericht Osnabrück sind drei Männer und eine Frau angeklagt. Ihnen wird versuchter Totschlag, Körperverletzung, Erpressung und Raub vorgeworfen. Ein konkretes Motiv ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler sprachen von einer möglichen Abrechnung zwischen den Beteiligten. Die 17-Jährige überlebte trotz lebensgefährlicher Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.11.2024 | 09:30 Uhr