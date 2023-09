Stand: 13.09.2023 08:50 Uhr 150.000 Euro Schaden nach Brand von Asylunterkunft in Twist

In Twist (Landkreis Emsland) hat der Brand eines Wohnhauses in der Nacht zum Mittwoch einen Schaden von bis zu 150.000 Euro verursacht. Das Dachgeschoss stand komplett in Flammen. Nach Angaben der Polizei hat die Gemeinde das Haus als Flüchtlingsunterkunft angemietet. Acht Bewohner konnten das Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Die Polizei will nun beginnen, die Brandursache zu ermitteln.

