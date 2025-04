14-Jährige in Klinik vergewaltigt? Prozess gegen Arzt beginnt Stand: 04.04.2025 16:14 Uhr Am Dienstag beginnt der Prozess gegen einen 56-jährigen Arzt aus Bad Rothenfelde. Er soll sich mit einer 14-Jährigen über einen Chatroom verabredet und sie dann vergewaltigt haben.

Der Arzt muss sich vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die Anklage in dem Prozess lautet auf Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Jugendlichen und Körperverletzung. Im Dezember 2023 soll der Mediziner ein 14-jähriges Mädchen in einem Arztzimmer der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) missbraucht haben. Laut Anklage war sie keine Patientin bei ihm.

Arzt und Mädchen lernen sich im Chatroom kennen

Videos 1 Min Osnabrück: Arzt soll 14-Jährige vergewaltigt haben Tatort soll ein Krankenhaus im Landkreis Osnabrück gewesen sein. Allerdings war das Mädchen wohl keine Patientin. 1 Min

Laut Anklage haben sich das Mädchen und der Arzt in einem Chatroom kennengelernt und zu einem Treffen in Osnabrück verabredet. Der Arzt holte das Mädchen vom Bahnhof ab und brachte sie in die Klinik. Dort soll er die Teenagerin vergewaltigt und ihr im Anschluss 100 Euro gegeben haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Wofür gab der Angeklagte dem Mädchen 100 Euro?

Wie die Staatsanwaltschaft betont, ist ein sexuelles Verhältnis zu Minderjährigen ab 14 Jahren grundsätzlich nicht illegal. Strafbar werde es erst, wenn es nicht einvernehmlich geschieht, eine Zwangslage oder die fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung der Jugendlichen ausgenutzt wird - oder wenn es eine "Vergütung" für die sexuelle Handlung gibt. Im Prozess muss daher auch geklärt werden, wofür genau der Arzt dem Mädchen die 100 Euro gegeben haben soll.

