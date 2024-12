Stand: 04.12.2024 09:50 Uhr 13-Jährige in Nordhorn von Auto angefahren und zurückgelassen

Am Dienstagmorgen ist eine 13-Jährige an einem Kreisverkehr in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, war offenbar ein schwarzer Wagen an dem Unfall beteiligt. Die Jugendliche wollte den Kreisverkehr an einem Fußgängerüberweg überqueren, so die Polizei. Sie sei dabei von dem Auto berührt und leicht verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens sei daraufhin weiter gefahren. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, sich unter der Telefonnummer (05921) 30 90 zu melden.

