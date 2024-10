Stand: 29.10.2024 14:46 Uhr 100.000 Euro: Sisi Münzen in Osnabrück versteigert

Zwei historische Gold Medaillen sind in Osnabrück für 100.000 Euro versteigert worden. Bei dem Set handelt es sich um ein Original-Geschenk zur Hochzeit der österreichischen Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sisi (Elisabeth) und Kaiser Franz Joseph I., so eine Sprecherin den Auktionshauses. Die Münzen seien ein Gastgeschenk an den Brautvater gewesen. Auf den Medaillen sind Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph I. abgebildet. Auf der Rückseite ist die Einsegnung des Paares in der Augustinerkirche zu sehen. Sie werden in einer kleinen Schatulle aus rotem Maroquin-Leder aufbewahrt. Im Vorfeld war das Set auf mindestens 40.000 Euro geschätzt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück