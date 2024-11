Stand: 14.11.2024 11:00 Uhr 100.000 Euro Schaden: Mülltonnenbrand greift auf Haus über

In Lathen (Landkreis Emsland) ist nach dem Brand von drei Mülltonnen ein hoher Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fingen am Mittwochabend drei Mülltonnen unter dem Dach eines Fachwerkhauses Feuer. Die Flammen griffen danach auf das Dach des Hauses über. Die Feuerwehr rückte mit 55 Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell löschen. Ob es sich um Brandstiftung handelt oder nicht, werde noch ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einer Papiermülltonne aus.

