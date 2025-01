Stand: 11.01.2025 19:15 Uhr Zwölfjähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 12-jähriger Junge ist im Landkreis Leer von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Er hatte laut Polizei am Freitag mit seinem Fahrrad eine Straße in Moormerland überqueren wollen. Dabei sei er stehen geblieben, um den Verkehr vorbeifahren zu lassen. Eine Autofahrerin sei daraufhin mit ihrem Wagen gegen den Jungen geprallt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Die 68-jährige Autofahrerin sei unverletzt geblieben.

