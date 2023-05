Stand: 22.05.2023 13:34 Uhr Zweijähriger startet Auto und verletzt Oma - Mutter haftet

Die Mutter eines zweieinhalbjährigen Sohnes muss für die Folgen eines Unfalls aufkommen, den ihr Kleinkind verursacht hat. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg jetzt entschieden. Ein Kleinkind müsse immer beaufsichtigt werden, so die Richter in ihrer Begründung. In dem Fall hatte die Mutter während einer Familienfeier im Landkreis Osnabrück den kleinen Sohn auf den Beifahrersitz gesetzt, ihn aber nicht angeschnallt und dann kurz allein gelassen. Den Autoschlüssel ließ sie im Wagen. Das Kleinkind krabbelte vom Kindersitz, griff den Autoschlüssel und startete das Auto. Der Wagen machte einen Satz nach vorne und verletzte die Großmutter schwer, die vor dem Auto auf einer Bank gesessen hatte. Für die Kosten der umfangreichen Behandlung im Krankenhaus nahm die Krankenkasse die Mutter in Haftung. In einem ersten Gerichtsverfahren wies das Landgericht Osnabrück die Klage ab. Die Kasse ging in Berufung. Das OLG Oldenburg gab ihr nun recht. Wie hoch der Schadenersatz ausfällt, steht noch nicht fest.

Weitere Informationen Haftpflicht: Welche Versicherung ist notwendig? Eine private Haftpflichtversicherung ist ein absolutes Muss. Zudem gibt es Policen für die individuelle Lebenssituation. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.05.2023 | 13:30 Uhr