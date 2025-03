Zwei illegale Autorennen in Bremen: Beteiligte flüchten nach Unfall Stand: 31.03.2025 11:06 Uhr Die Polizei in Bremen hatte am Donnerstagabend mit zwei illegalen Autorennen zu tun. Unter anderem wurden zwei Autos "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" und riskanten Fahrmanövern gemeldet.

Ein Polizist, der zu der Zeit privat unterwegs war, beobachtete einen BMW und einen Mercedes, die sich offenbar ein Rennen lieferten. Er alarmierte seine Kollegen. Die Beamten konnten einen der beiden Autofahrer daraufhin in der Bremer Neustadt anhalten. Während der Kontrolle und der Durchsuchung leistete der 34-Jährige laut Polizei allerdings erheblichen Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Er wurde mit auf die Wache genommen. Die Polizisten entdeckten Kokain, zudem verlief ein Drogentest positiv. Gegen den Fahrer wurden nun diverse Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum noch flüchtigen Autofahrer dauern an, wie die Polizei mitteilte.

Autorennen in der Nacht endet mit Unfall

Wenig später wollten Polizisten in der Nordstraße gerade einen Blitzer aufbauen, als zwei Autos an ihnen vorbeirasten. Ein Auto verlor laut Polizei die Kontrolle und überschlug sich. Ein 20-Jähriger sei daraufhin geflüchtet, habe aber gefasst werden können. Sein 18-jähriger Beifahrer klagte über Schmerzen und kam in ein Krankenhaus. Da beide Insassen abstritten, mit dem Auto gefahren zu sein, dauern der Polizei zufolge auch hier die Ermittlungen weiter an. Die beiden hatten laut ersten Erkenntnissen keinen Führerschein. Bei der Fahndung nach dem zweiten, flüchtigen Auto war die Polizei bisher nicht erfolgreich. Zu beiden Autorennen sucht die Polizei deshalb Zeugen.

