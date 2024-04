Stand: 22.04.2024 07:59 Uhr Zusammenstoß beim Überholen: Fünf Verletzte bei Unfall in Riepe

Bei einem Autounfall in Riepe im Landkreis Aurich sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer, teilte die Polizei mit. Demnach hatte ein Autofahrer versucht, einen Schwertransport zu überholen. Bei dem Manöver in der Friesenstraße in Riepe habe er einen entgegenkommenden Pkw übersehen. Als er deshalb wieder in die rechte Spur einscheren wollte, prallte er gegen den bereits überholten Schwertransport. Daraufhin habe sich sein Wagen gedreht und auf der Gegenfahrbahn quer gestellt. Der entgegenkommende Pkw prallte seitlich in das Fahrzeug des Unfallverursachers.

