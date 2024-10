Zum zweiten Mal vor Gericht: Urteil in Mordprozess erwartet Stand: 08.10.2024 12:59 Uhr Heute soll am Landgericht Verden das Urteil gegen einen 36-Jährigen fallen, der seine Ex-Partnerin mit 20 Messerstichen getötet haben soll. Eine Verurteilung wegen Totschlags wurde zuvor aufgehoben.

In ihrem Plädoyer hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Die Nebenklage schließt sich dem an, die Verteidigung fordert einen Freispruch. Sie werfen dem Mann aus Bad Fallingbostel im Heidekreis heimtückischen Mord vor. Der Mann hat bereits zugegeben, seine ehemalige Lebensgefährtin erstochen zu haben, betonte allerdings, in Notwehr gehandelt zu haben. Sollte er verurteilt werden, könnte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen.

Ein Messer mit einer 14 Zentimeter langen Klinge

Laut Anklage lauerte der Mann im August 2022 seiner ehemaligen Partnerin vor ihrer gemeinsamen Wohnung in Bad Fallingbostel auf, aus der sie ihn zuvor hinausgeworfen hatte. An seiner Hand soll er ein Messer mit einer 14 Zentimeter langen Klinge mit Klebeband befestigt haben. Als seine Ex-Partnerin mit dem gemeinsamen Sohn von einem Treffen mit ihrem neuen Freund zurückgekommen sei, habe er zugestochen. Die Frau erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft 20 Messerstiche und war sofort tot.

Bundesgerichtshof hob Urteil in erstem Prozess auf

In einem ersten Verfahren hatte das Landgericht Verden den Mann wegen Totschlags zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Nach einer Revision der Nebenklage hob der Bundesgerichtshof das Urteil im Frühjahr auf, weil Beweise zum Mordmerkmal der Heimtücke nicht richtig beachtet worden seien. Der Fall musste noch einmal neu verhandelt werden - und der Angeklagte könnte dieses Mal wegen heimtückischen Mordes verurteilt werden. Demnach hatte er sich vor der Tat heimlich in einer leer stehenden Nachbarwohnung einquartiert und seine Ex-Partnerin beobachtet, bevor er sie angriff.

