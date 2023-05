Stand: 27.05.2023 10:02 Uhr Zug überfährt Betonfuß - Bruchstücke fliegen 50 Meter weit

Ein Regionalzug ist am Freitag in Ritterhude (Landkreis Osterholz) mit 100 Kilometern pro Stunde über einen Baustellen-Betonfuß gefahren. Das teilte die Bundespolizei mit. Passagiere wurden demnach nicht verletzt. Bruchstücke des Betonfußes wurden jedoch bis zu 50 Meter weit geschleudert. Dabei wurde den Angaben zufolge ein Auto getroffen, das am Bahnübergang wartete. An der Tür entstanden Beulen und Schrammen, die Insassen blieben aber unverletzt. Warum der Betonfuß an der Bahnstrecke lag, ist unklar. Laut Bundespolizei könnte er von einer Baustelle stammen, die rund 500 Meter entfernt ist.

