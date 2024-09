Stand: 13.09.2024 08:34 Uhr Zu hohes Tempo bei Starkregen: Unfall in Wildeshausen

Ein 35-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann trotz Starkregens deutlich zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er dann die Kontrolle, kam ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Mann hatte laut Polizei Glück: Er prallte nicht gegen einen Baum, sondern kam genau zwischen zwei Bäumen zum Stehen. Der Kleinwagen war trotzdem so stark beschädigt, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr Wildeshausen befreite den leichtverletzten Mann aus seinem Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

