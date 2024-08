Stand: 15.08.2024 15:24 Uhr Zehnjähriger autistischer Junge in Aurich vermisst

Der zehn Jahre alte Lionel G. aus Oldenburg wird seit Donnerstagmittag in Aurich vermisst. Den Angaben der Polizei zufolge war der Junge auf einer Klassenfahrt in Aurich und wurde zuletzt bei der Jugendherberge in der Straße Am Ellernfeld gesehen. Der Zehnjährige sei Autist und kenne sich in Aurich nicht aus. Laut Polizei ist er etwa 1,60 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Er ist mit einem grauen T-Shirt sowie einer kurzen Jeanshose bekleidet, trägt ein blaues Basecap und Sandalen. Die Polizei Aurich nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04941) 60 62 15 und 110 entgegen.

