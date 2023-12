"Wunderline": Baustart im Landkreis Leer für neue Bahnstrecke Stand: 01.12.2023 07:23 Uhr Die Deutsche Bahn beginnt heute in Westoverledingen mit dem Ausbau einer neuen Bahnstrecke. Die "Wunderline" genannte Verbindung soll von Bremen über Oldenburg und Leer bis nach Groningen führen.

Seit mehr als zehn Jahre laufen die Planungen für die insgesamt rund 170 Kilometer lange Strecke. Das Projekt soll Reisenden schnellere Verbindungen bieten. So soll sich die Fahrtzeit zwischen Bremen und Groningen auf unter 135 Minuten verringern. Verantwortliche sprechen von einem Leuchtturmprojekt der Europäischen Union, um den grenzüberschreitenden Verkehr zu verbessern.

Friesenbrücke als Nadelöhr der "Wunderline"

Der offizielle Startschuss für die Bauarbeiten erfolgt heute in der Gemeinde Westoverledingen (Landkreis Leer). In einer ersten Ausbaustufe soll die Teilstrecke von Ihrhove (Landkreis Leer) bis zur niederländischen Grenze modernisiert werden. Auf dieser Strecke befindet sich auch das Nadelöhr der Linie - die Friesenbrücke. Das vor acht Jahren beschädigte Bauwerk soll zeitgleich mit der Bahnstrecke in diesem Abschnitt bis Ende 2024 fertig werden.

Gesamtkosten bei etwa 130 Millionen Euro

Der Abschluss der Bauarbeiten der gesamten "Wunderline" zwischen Bremen und Groningen dauert mehrere Jahre länger - er ist für 2030 geplant. Wie teuer der Ausbau insgesamt wird, steht noch nicht fest. Bislang war von 130 Millionen Euro die Rede.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr