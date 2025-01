Wolfsmonitoring-Projekt: Landkreis Cuxhaven setzt auf Fotofallen Stand: 27.01.2025 12:33 Uhr Wie viele Wölfe sind in Cuxhaven unterwegs? Das will der Landkreis mit einem neuen Wolfsmonitoring-Projekt herausfinden. Dafür sollen Fotofallen aufgestellt werden.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zählte 2024 im Landkreis Cuxhaven 38 Wolfsrisse. Im Jahr 2023 waren es noch 32. Der Cuxhavener Kreistag hatte schon im Jahr 2023 beschlossen, mit Fotofallen die gestiegene Wolfspopulation nachzuweisen. Am Montag werden in Cuxhaven die konkreten Pläne für das Wolfsmonitoring vorgestellt.

Niedersachsen investiert in besseren Herdenschutz

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Wölfe in ganz Norddeutschland gestiegen. Immer häufiger seien auch Rinder Opfer von Wolfsattacken, so das NLWKN. Laut landesweitem Wolfsmonitoring haben die Wölfe im Cuxland fast ausschließlich Tiere angegriffen, die nicht von einem Herdenschutzzaun geschützt waren. Das Landesumweltministerium hatte Mitte Dezember angekündigt, in diesem Jahr rund 6,4 Millionen Euro in besseren Schutz von Weidetieren vor Wolfsangriffen zu investieren. Das Geld soll demnach vor allem in Zäune und Herdenschutzhunde fließen. Das hilft im Landkreis Cuxhaven nach Einschätzung der Deichverbände und der Deichschäfer allerdings nur bedingt: Die Herdenschutzzäune ließen sich an den langen Deichabschnitten des Küstenkreises nur schlecht oder gar nicht errichten, hieß es.

EU senkt Schutzstatus vom Wolf: Kritik und Lob aus Niedersachsen

Ende vergangenen Jahres hatte die Entscheidung des Europarats, den Schutzstatus von Wölfen zu senken, für Diskussion gesorgt. Während Landespolitiker in Niedersachsen den Beschluss positiv bewerteten, sprachen Naturschützer von einer politisch motivierten Entscheidung. Bevor Wölfe in Deutschland leichter geschossen werden dürfen, muss der Beschluss noch durch mehrere Instanzen auf der EU-Ebene.

