Stand: 16.04.2024 10:17 Uhr Wolfsangriff in Aurich? Neun Schafe getötet

Bei einem mutmaßlichen Wolfsangriff sind in Aurich einem Zeitungsbericht zufolge insgesamt neun Schafe getötet worden. Sieben Tiere lagen beim Eintreffen des Schäfers tot auf der Weide im Ortsteil Tannenhausen. Vier weitere waren schwer verletzt - zwei von ihnen mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen getötet werden. Die Spurenlage deute auf einen Wolfsangriff hin, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen der "Nordwest-Zeitung". Laut Bericht ereignete sich der Angriff am vergangenen Freitag. Auf der vier Hektar großen Weide standen demnach 26 Schafe. Der Schäfer habe seine Tiere mit einem Wolfsschutzzaun gesichert. Dieser entspreche den Herdenschutz-Vorgaben, so der Sprecher. Der Vorfall werde nun untersucht, an den toten Schafen seien DNA-Proben genommen worden. Laut Zeitung war es der zweite Angriff in Tannenhausen in diesem Jahr.

