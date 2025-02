Stand: 22.02.2025 13:46 Uhr Wohnungsbrand in Bremerhaven verläuft glimpflich

Glimpflich ist ein Wohnungsbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf verlaufen. Zunächst habe man davon ausgehen müssen, dass sich noch eine Person in der brennenden Wohnung im 2. Obergeschoss befinde, schreibt die Feuerwehr Bremerhaven am Samstag in einer Meldung. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe sich jedoch herausgestellt, dass sich bereits alle Hausbewohner ins Freie begeben hatten. Verletzt wurde bei dem Brand demzufolge niemand. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten nicht alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr am Samstag keine Angaben machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min