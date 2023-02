Stand: 28.02.2023 18:31 Uhr Wohnung in Delmenhorst durch Brand zerstört

In Delmenhorst hat am Dienstagmorgen eine Wohnung in einem Reihenhaus gebrannt. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Zum Brandzeitpunkt habe sich niemand im Inneren befunden, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Wohnung in dem Reihenhaus sei durch den Brand zunächst unbewohnbar, so der Polizeisprecher. Umliegende Wohnungen seien nicht beschädigt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.02.2023 | 13:30 Uhr