Wohnhaus brennt in Bevern - Autofahrerin alarmiert Bewohner

Im Essener Ortsteil Bevern (Landkreis Cloppenburg) ist am Montag der Anbau eines Wohnhauses in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr mitteilte, hatte eine Autofahrerin das Feuer beim Vorbeifahren bemerkt, den Notruf gewählt und bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses geklingelt. Die Frau und zwei Kinder hätten das Haus daraufhin unverletzt verlassen, so der Sprecher. Rund 90 Einsatzkräfte von mehreren Ortsfeuerwehren waren demnach im Einsatz, um die Flammen zu löschen. In dem Anbau befanden sich den Angaben zufolge unter anderem eine Garage und Lagerräume. Eine Brandschutzmauer habe verhindert, dass die Flammen auf den Wohnbereich übergriffen, so die Feuerwehr. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

