Stand: 30.01.2025 14:02 Uhr Windräder im Wald: Rat stimmt dafür - begrenzt aber die Anzahl

Der Rat der Gemeinde Friedeburg (Landkreis Wittmund) hat am Mittwochabend den Plänen für den Bau von Windenergieanlagen zugestimmt. Eine große Mehrheit stimmte dafür, dass der Flächennutzungsplan geändert wird. Zu den betroffenen Flächen zähle demnach auch der Knyphauser Wald. Laut einer Studie, die die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte, könnten dort bis zu 35 Windkraftanlagen entstehen. Mit dem Ratsbeschluss seien nach Informationen des NDR Niedersachsen im Wald aber viel weniger Windräder möglich. Demnach sollen es maximal drei Windenergieanlagen sein. Ob dort überhaupt gebaut werden darf, soll außerdem ein hydrogeologisches Gutachten klären. Denn der Wald ist auch ein Trinkwasserschutzgebiet. Umweltschützer reagierten enttäuscht auf die Entscheidung des Gemeinderates. Auch Bürgermeister Helfried Goetz (parteilos) hatte dagegen gestimmt. Er sieht die anderen Potenzialflächen als ausreichend an, die in der Gemeinde Friedeburg ausgewiesen sind.

AUDIO: NABU warnt vor Brandgefahr durch Windräder im Wald (23.01.2025) (3 Min) NABU warnt vor Brandgefahr durch Windräder im Wald (23.01.2025) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie