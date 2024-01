Stand: 31.01.2024 19:54 Uhr Windkraftanlage brennt in Brake - Feuerwehr muss zuschauen

In Brake-Süderfeld im Landkreis Wesermarsch ist eine Windkraftanlage in Brand geraten. Wie die "Nordwest-Zeitung" (NWZ) berichtete, haben Einsatzkräfte den Bereich abgesperrt, da immer wieder Teile der Anlage auf den Boden fallen würden. Anwohner seien am Mittwochnachmittag gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Löschen könne man das Feuer nicht, sagte der Einsatzleiter nach Informationen der NWZ, da ein Löscheinsatz zu gefährlich sei. Die Feuerwehr ließ die Anlage deswegen abbrennen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min