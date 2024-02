Stand: 02.02.2024 11:48 Uhr Windkraftanlage in Brake fängt Feuer - Löschen nicht möglich

In Brake-Süderfeld im Landkreis Wesermarsch ist am Mittwoch eine Windkraftanlage in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Da die Anlage in großer Höhe brannte, war es laut Polizei nicht möglich, sie zu löschen. Aufgrund der großen Entfernung zu Wohngebieten habe eine Gefährdung ausgeschlossen werden können. Die Feuerwehr ließ die Anlage deswegen abbrennen. Wie die "Nordwest-Zeitung" (NWZ) berichtete, sperrten Einsatzkräfte den Bereich ab, da immer wieder Teile der Anlage zu Boden fielen. Da der Boden feucht war, sei jedoch nicht mit dem Entstehen von Flächenbränden durch herabfallende Teile zu rechnen gewesen, so die Polizei. Anwohner waren laut Polizei am Mittwochnachmittag per Rundfunk gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ursache des Brandes ist nach Polizeiangaben sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt. Die betroffene Anlage wurde für weitere Ermittlungen von der Polizei beschlagnahmt. Der Schaden wird von der Betreiberfirma auf ungefähr 400.000 Euro geschätzt.

