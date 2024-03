Stand: 31.03.2024 11:30 Uhr Wilhelmshaven: Polizei stoppt betrunkenen Transporter-Fahrer

Die Polizei hat am Karfreitag in Wilhelmshaven einen betrunkenen Transporter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte Polizeiangaben zufolge nach einem Atemalkoholtest mehr als 2,1 Promille. Zeugen hätten zuvor gesehen, wie der Mann am späten Nachmittag schwankend umherlief und dann in den Transporter einstieg. Etwa eine Viertelstunde später konnte die Polizei ihn demnach stoppen und seinen Führerschein beschlagnahmen. Gegen den 48-Jährigen wird darüber hinaus wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Zeuge hatte sich am Samstag bei den Beamten gemeldet. Seinen Angaben zufolge war der Transporter-Fahrer am Freitagabend rückwärts über eine Grünfläche gefahren und hatte dabei ein Verkehrszeichen erfasst. Anschließend sei der Mann weitergefahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min