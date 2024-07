Stand: 30.07.2024 11:32 Uhr Wilhelmshaven: Erste Künstler malen beim StreetArt Festival

Am Wochenende findet das zwölfte StreetArt Festival in Wilhelmshaven statt. Laut der Veranstalterin, der Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH, versammelt es fast alle Bereiche der Straßenkunst von 3-D-Motiven über Kopisten bis hin zu freien Künstlerinnen und Künstlern. Mit dabei sind diesmal auch 80 Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler, die im Rahmen von "Spray-Watt" ein altes Parkhaus innen und außen neu gestalten. Zu ihnen zählt der gebürtige Australier Sam Bates, in der Szene besser bekannt als "SMUG". Er hat bereits am Sonnabend mit seinem riesigen Bild an einer Hauswand in der Bismarckstraße begonnen, damit es rechtzeitig zum Festival fertig sein wird. Es zeigt das Porträt eines jungen Mannes, um dessen Kopf Grünfinken flattern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Kulturspiegel | 30.07.2024 | 19:05 Uhr