Stand: 02.06.2023 06:59 Uhr Wildeshausen: Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich

In Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der mit einer Schreckschusspistole geschossen haben soll. Eine Zeugin rief die Polizei, weil sie mehrere Schüsse gehört hatte. Die Beamten stellten auf einer Auffahrt in Wildeshausen abgefeuerte Kartuschen fest. Sie durchsuchten daraufhin die Wohnung eines Mannes, wie die Polizei weiter mitteilt. Er sei zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert gewesen. Die Beamten fanden in seiner Wohnung mehrere Schreckschusspistolen, Munition und eine geringe Menge Marihuana.

