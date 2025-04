Stand: 30.04.2025 17:14 Uhr Wieder Drohne über Militärgelände in Wilhelmshaven gesichtet

Die Polizei ermittelt im Fall eines Drohnenfluges am Montagabend über einen militärischen Sicherheitsbereich in Wilhelmshaven. Demnach stellten die Beamten eine handelsübliche Drohne fest. Auch der mutmaßliche Drohnenführer, ein 44-jähriger Wilhelmshavener, wurde ermittelt. Das Gerät war vom Südstrand aus gestartet und in Richtung Kurpark geflogen, so die Polizei. Die Flugroute führte dabei unweigerlich über ein Flugbeschränkungsgebiet, eine sogenannte ED-R-Zone. Die Drohne und das Handy des Beschuldigten wurden durch die Polizei sichergestellt. Weitere Ermittlungen werden vom Staatsschutz in Wilhelmshaven durchgeführt. Erst Anfang März ballten sich nach Informationen der Tagesschau mehrere verdächtige Drohnensichtungen im Norden.

Weitere Informationen Drohnenflüge über Funkanlage: Behörden vermuten Spionage Neben einer Einrichtung bei Rhauderfehn wurden verdächtige Objekte gesichtet. Mehr zum Thema bei Tagesschau.de. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven