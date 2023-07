Stand: 17.07.2023 17:10 Uhr Werdum: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein am Freitag in Werdum (Landkreis Wittmund) verunglückter, 91 Jahre alter Radfahrer ist tot. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war demnach am Morgen mit seinem Fahrrad auf der Edenserlooger Straße an der Einmündung Gastriege auf die Straße gestürzt und auf der Fahrbahn mit einem Auto zusammengeprallt. Der 91-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.07.2023 | 06:30 Uhr