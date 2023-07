Stand: 20.07.2023 11:26 Uhr Weener: Unbekannter entwendet Auto, Auto brennt ab

In Weener (Landkreis Leer) hat ein Unbekannter ein fremdes Auto entwendet. Nach wenigen Metern Fahrt ist der Wagen in Flammen aufgegangen. Das Auto sei am Mittwoch gegen 21 Uhr unverschlossen an einer Tankstelle in der Neuen Straße abgestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Schlüssel lagen demnach noch im Wagen. Gegen 0.20 Uhr sei dann ein brennendes Fahrzeug in der Norderstraße gemeldet worden. Dabei handelete es sich um den Wagen von der Tankstelle. Die Feuerwehr kam sofort zum Löschen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Auto ausbrannte. Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß und ist noch nicht gefasst. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leer zu melden unter der Telefonnummer (0491) 97 69 00. Weil das Auto wieder aufgetaucht ist, ermittelt die Polizei nicht wegen Diebstahls, sondern wegen unbefugter Ingebrauchnahme, wie die Sprecherin erklärte.

VIDEO: Weener: Gestohlenes Auto geht in Flammen auf (20.07.2023) (1 Min)

