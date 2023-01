Stand: 07.01.2023 14:16 Uhr Weener: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Weener im Landkreis Leer ist am Sonnabend eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte ein Autofahrer die Radfahrerin beim Abbiegen übersehen. Die Frau stürzte und blieb bewusstlos am Boden liegen. Ein Krankenwagen brachte die schwer Verletzte ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

