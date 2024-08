Stand: 01.08.2024 09:36 Uhr Weener: Hund buddelt Handgranate im Garten aus

Ein Labrador hat in Weener (Landkreis Leer) am Mittwoch eine alte Handgranate gefunden, während sein Halter mit Gartenarbeit beschäftigt war. Der Hund habe die Granate beim Buddeln entdeckt, so eine Polizeispecherin. Der Mann hielt den den Gegenstand zunächst für einen Stein, alarmierte dann aber die Polizei. Diese zog den Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzu. "Das war keine ungefährliche Situation", so die Sprecherin. Denn Handgranaten könnten noch sehr empfindlich sein, auch wenn sie lange im Boden gelegen haben. Die Splittergranate stammte vermutlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengte sie auf einem freien Feld mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Eine Evakuierung der umliegenden Häuser war nicht notwendig.

