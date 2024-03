Stand: 07.03.2024 16:19 Uhr Wasserleiche im Lienekanal: Identität des Toten geklärt

Bei dem Ende Februar im Lienekanal in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) Toten handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus Oldenburg. Das hat die Polizei am Donnerstag nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung mitgeteilt. Hinweise auf ein Fremdverschulden als Todesursache seien bei der Obduktion nicht festgestellt worden, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Spaziergänger hatten die Wasserleiche am 27. Februar entdeckt. Polizei, Wasserschutzpolizei und Freiwillige Feuerwehr waren damals im Einsatz, um die Leiche zu bergen.

